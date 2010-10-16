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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 16 октября 2010
Майнц
16.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
89'
Х. Паоло Герреро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
+1
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
З. Роберто
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Салаи
Замена
М. Кархан
️️️️
М. Калиджиури
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
З. Роберто
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
К. Бенджамин
️️️️
Г. Демель
Желтая карточка
Г. Качар
Замена
Р. Забавник
️️️️
Ф. Хеллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
19
Элкин Сото
ЛП
8
Юджен Полански
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Зе Роберто
ЛП
8
Томас Ринкон
ОП
15
Петр Троховски
АП
20
Гойко Качар
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-3-2
28
Веткло
28
Фукс
2
Свенссон
4
Новески
16
Хеллер
8
Полански
19
Сото
90
Холтби
33
Калиджиури
20
Шюррле
11
Салаи
4-1-2-1-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
16
Вестерманн
7
Янсен
8
Ринкон
20
Качар
12
Зе Роберто
15
Троховски
34
Герреро
9
ван Нистелрой
16
Хеллер
8
Забавник
8
Забавник
16
Хеллер
33
Калиджиури
14
Кархан
14
Кархан
33
Калиджиури
11
Салаи
9
Расмуссен
9
Расмуссен
11
Салаи
55
Демель
20
Бенджамин
20
Бенджамин
55
Демель
9
ван Нистелрой
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
32
Хэнрик Деттманн
ЦЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Майнц - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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