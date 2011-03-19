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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 19 марта 2011
Боруссия Д
19.03.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
8'
М. Хуммельс
88'
П. Слискович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
ГОЛ! 1:1!
П. Слискович
Пас отдал
Н. Бунгерт
Замена
С. Кель
️️️️
Н. Шахин
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Ю. Полански
Замена
П. Слискович
️️️️
С. Аллагуи
Замена
М. Риссе
️️️️
Л. Холтби
Замена
М. Зидан
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Л. Барриос
Травма
Л. Барриос
Пенальти не реализован!
Н. Шахин
18'
16'
Желтая карточка
К. Веткло
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Н. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ПЗ
19
Элкин Сото
ЛП
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Малик Фатхи
ЦП
8
Юджен Полански
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
8
Антонио Да Силва
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
26
Пищек
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Барриос
4-4-2
28
Веткло
26
Бунгерт
2
Свенссон
4
Новески
28
Фукс
8
Полански
90
Холтби
30
Фатхи
19
Сото
20
Шюррле
9
Аллагуи
8
Шахин
5
Кель
5
Кель
8
Шахин
10
Барриос
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Барриос
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Зидан
16
Блащиковски
8
Полански
16
Хеллер
16
Хеллер
8
Полански
90
Холтби
31
Риссе
31
Риссе
90
Холтби
9
Аллагуи
25
Слискович
25
Слискович
9
Аллагуи
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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