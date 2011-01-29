Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Майнц
Кайзерслаутерн - Майнц: обзор матча 29 января 2011
Кайзерслаутерн
29.01.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
23'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Майнц
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
Ч. Амри
️️️️
П. Де Вит
Замена
П. Слискович
️️️️
Л. Холтби
Замена
А. Немец
️️️️
Э. Хоффер
Замена
Я. Моравек
️️️️
Т. Пецос
ГОЛ! 0:1!
Л. Холтби
Пас отдал
А. Иваншиц
12'
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-4-2
21
Зиппель
18
Йессен
25
Амедик
20
Родней
23
Дик
8
Тифферт
21
Де Вит
6
Пецос
21
Кирх
27
Хоффер
29
Лакич
3-2-4-1
33
Мюллер
4
Новески
26
Бунгерт
30
Фатхи
28
Фукс
8
Забавник
90
Холтби
33
Калиджиури
23
Иваншиц
20
Шюррле
11
Салаи
6
Пецос
30
Моравек
30
Моравек
6
Пецос
21
Де Вит
18
Амри
18
Амри
21
Де Вит
27
Хоффер
37
Немец
37
Немец
27
Хоффер
23
Иваншиц
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
23
Иваншиц
11
Салаи
31
Риссе
31
Риссе
11
Салаи
90
Холтби
25
Слискович
25
Слискович
90
Холтби
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Майнц
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кайзерслаутерн - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+