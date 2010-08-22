Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 22 августа 2010
Майнц
22.08.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
26'
С. Аллагуи
47'
М. Расмуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
Я. Шимак
️️️️
Л. Холтби
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ч. Марика
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Расмуссен
Желтая карточка
К. Веткло
Замена
М. Харник
️️️️
Ф. Дежен
Замена
М. Калиджиури
️️️️
М. Кархан
Замена
Ж. Одель
️️️️
Т. Гебхарт
ГОЛ! 2:0!
М. Расмуссен
Желтая карточка
К. Фукс
ГОЛ! 1:0!
С. Аллагуи
Желтая карточка
Р. Забавник
20'
19'
Пенальти не реализован!
Какау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-4-2
28
Веткло
8
Забавник
2
Свенссон
4
Новески
28
Фукс
19
Сото
8
Полански
14
Кархан
90
Холтби
9
Аллагуи
9
Расмуссен
4-4-2
26
Ульрайх
23
Булахруз
4
Дежен
5
Нидермайер
3
Молинаро
10
Гебхарт
8
Кузманович
28
Треш
4
Гентнер
19
Марика
18
Какау
14
Кархан
33
Калиджиури
33
Калиджиури
14
Кархан
90
Холтби
19
Шимак
19
Шимак
90
Холтби
9
Расмуссен
11
Салаи
11
Салаи
9
Расмуссен
4
Дежен
22
Харник
22
Харник
4
Дежен
10
Гебхарт
2
Одель
2
Одель
10
Гебхарт
19
Марика
88
Погребняк
88
Погребняк
19
Марика
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Штутгарт
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+