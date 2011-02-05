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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 05 февраля 2011
Майнц
05.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
19'
А. Шюррле
90+2'
К. Писарро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
Пас отдал
П. Мертезакер
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Ю. Полански
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
Ф. Тринкс
️️️️
Т. Фрингс
Замена
Ф. Кроос
️️️️
А. Хант
Замена
П. Слискович
️️️️
С. Аллагуи
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
Замена
М. Арнаутович
️️️️
П. Пасанен
Желтая карточка
Т. Фрингс
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
С. Аллагуи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЛП
30
Малик Фатхи
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Петри Пасанен
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЛП
14
Аарон Хант
ЦП
0
Торстен Фрингс
ЦП
22
Марко Марин
АП
8
Клеменс Фритц
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-2
33
Мюллер
28
Фукс
26
Бунгерт
4
Новески
8
Забавник
23
Иваншиц
30
Фатхи
90
Холтби
33
Калиджиури
20
Шюррле
9
Аллагуи
4-4-1-1
1
Милиц
8
Пасанен
4
Предль
4
Мертезакер
16
Сильвестр
8
Фритц
14
Хант
0
Фрингс
44
Баргфреде
22
Марин
14
Писарро
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
90
Холтби
8
Полански
8
Полански
90
Холтби
9
Аллагуи
25
Слискович
25
Слискович
9
Аллагуи
14
Хант
23
Кроос
23
Кроос
14
Хант
0
Фрингс
27
Тринкс
27
Тринкс
0
Фрингс
8
Пасанен
7
Арнаутович
7
Арнаутович
8
Пасанен
Остались в запасе
Майнц
Вердер
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Феликс Видвальд
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Феликс Видвальд
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Майнц - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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