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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 21 сентября 2010
Майнц
21.09.2010, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
72'
Л. Холтби
90'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
ГОЛ! 2:0!
Л. Холтби
Замена
М. Новакович
️️️️
П. Жеромел
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
М. Риссе
Желтая карточка
Ф. Хеллер
ГОЛ! 1:0!
Л. Холтби
Замена
М. Кархан
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
К. Пеццони
Замена
Л. Холтби
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Б. Свенссон
Замена
К. Пеццони
️️️️
К. Клеменс
Замена
А. Матушик
️️️️
Т. Ялчин
Желтая карточка
К. Клеменс
Желтая карточка
Ф. Мондрагон
Желтая карточка
Н. Новески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
(К)
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
1
Фарид Мондрагон
(К)
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
4-5-1
28
Веткло
28
Фукс
4
Новески
2
Свенссон
16
Хеллер
19
Сото
20
Шюррле
31
Риссе
23
Иваншиц
8
Полански
11
Салаи
3-5-2
1
Мондрагон
2
Бречко
14
Жеромел
0
Мохамад
9
Фрайс
18
Яяло
8
Пети
17
Клеменс
28
Эре
24
Ялчин
10
Подольски
31
Риссе
26
Бунгерт
26
Бунгерт
31
Риссе
8
Полански
14
Кархан
14
Кархан
8
Полански
20
Шюррле
90
Холтби
90
Холтби
20
Шюррле
17
Клеменс
17
Пеццони
17
Пеццони
17
Клеменс
24
Ялчин
8
Матушик
8
Матушик
24
Ялчин
14
Жеромел
18
Новакович
18
Новакович
14
Жеромел
Остались в запасе
Майнц
Кельн
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
89
Харуна Бабангида
АП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
89
Харуна Бабангида
АП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Майнц - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Брюхвег
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