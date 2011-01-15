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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 15 января 2011
Штутгарт
15.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
78'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
М. Фатхи
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
Т. Гебхарт
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Пас отдал
Т. Гебхарт
Замена
М. Харник
️️️️
Какау
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
К. Гентнер
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Х. Мюллер
20'
Желтая карточка
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
19
Элкин Сото
ЛП
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Малик Фатхи
ЦП
33
Марко Калиджиури
ПП
20
Андре Шюррле
ЛФ
31
Марсель Риссе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
15
Дельпьер
35
Таски
13
Функ
15
Бока
28
Треш
8
Кузманович
4
Гентнер
18
Какау
88
Погребняк
4-4-2
33
Мюллер
8
Забавник
4
Новески
26
Бунгерт
28
Фукс
33
Калиджиури
90
Холтби
30
Фатхи
19
Сото
31
Риссе
20
Шюррле
88
Погребняк
5
Нидермайер
5
Нидермайер
88
Погребняк
4
Гентнер
10
Гебхарт
10
Гебхарт
4
Гентнер
18
Какау
22
Харник
22
Харник
18
Какау
90
Холтби
11
Салаи
11
Салаи
90
Холтби
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
22
Марк Циглер
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Штутгарт - Майнц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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