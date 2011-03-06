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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 06 марта 2011
Гамбург
06.03.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Майнц
16'
М. Янсен
58'
М. Петрич
54'
А. Шюррле
60'
Г. Качар (АГ)
81'
А. Шюррле
87'
Ф. Хеллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
ГОЛ! 2:4!
Ф. Хеллер
Пас отдал
А. Шюррле
Замена
К. Фукс
️️️️
Э. Сото
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Г. Демель
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
М. Риссе
ГОЛ! 2:3!
А. Шюррле
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Г. Качар
ГОЛ! 2:1!
М. Петрич
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Фатхи
Желтая карточка
Б. Свенссон
Замена
Л. Холтби
️️️️
А. Иваншиц
Замена
П. Троховски
️️️️
М. Янсен
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Д. Питройпа
Желтая карточка
Д. Питройпа
Желтая карточка
Й. Матейсен
ГОЛ! 1:0!
М. Янсен
Пас отдал
Й. Матейсен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Младен Петрич
АП
11
Джонатан Питройпа
ПП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ПЗ
19
Элкин Сото
ЛП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
27
Ян Кирхгофф
ЦП
20
Андре Шюррле
АП
8
Юджен Полански
ПП
31
Марсель Риссе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
4-4-1-1
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
20
Качар
55
Демель
7
Янсен
16
Вестерманн
12
Зе Роберто
11
Питройпа
33
Петрич
34
Герреро
4-4-1-1
33
Мюллер
26
Бунгерт
2
Свенссон
4
Новески
30
Фатхи
8
Полански
23
Иваншиц
27
Кирхгофф
19
Сото
20
Шюррле
31
Риссе
7
Янсен
15
Троховски
15
Троховски
7
Янсен
11
Питройпа
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
11
Питройпа
55
Демель
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
55
Демель
19
Сото
28
Фукс
28
Фукс
19
Сото
31
Риссе
16
Хеллер
16
Хеллер
31
Риссе
23
Иваншиц
90
Холтби
90
Холтби
23
Иваншиц
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гамбург - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 19:25 (прямая)
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