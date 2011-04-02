Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 02 апреля 2011
Майнц
02.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
74'
С. Аллагуи
1'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
Замена
П. Слискович
️️️️
А. Шюррле
Замена
М. Нику
️️️️
М. Муйджа
ГОЛ! 1:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
А. Иваншиц
Желтая карточка
А. Путило
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Ф. Хеллер
Замена
К. Яно
️️️️
П. Сиссе
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Фатхи
Замена
А. Путило
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
М. Муйджа
1'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
5
Юджен Гопко
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Фрайбург
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
22
Кишо Яно
ЦФ
3-2-4
28
Веткло
2
Свенссон
26
Бунгерт
30
Фатхи
28
Фукс
16
Хеллер
90
Холтби
8
Полански
23
Иваншиц
20
Шюррле
4-3-2-1
1
Бауманн
23
Муйджа
11
Крмас
21
Топрак
11
Баcтианс
23
Флум
16
Макиади
23
Шустер
20
Калиджиури
10
Розенталь
61
Сиссе
30
Фатхи
31
Риссе
31
Риссе
30
Фатхи
16
Хеллер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
16
Хеллер
20
Шюррле
25
Слискович
25
Слискович
20
Шюррле
61
Сиссе
22
Яно
22
Яно
61
Сиссе
23
Муйджа
8
Нику
8
Нику
23
Муйджа
10
Розенталь
14
Путило
14
Путило
10
Розенталь
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
5
Юджен Гопко
ЦП
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
5
Юджен Гопко
ЦП
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Остались в запасе
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Майнц - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+