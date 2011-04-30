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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 30 апреля 2011
Майнц
30.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
26'
А. Иваншиц
39'
Э. Сото
45'
Э. Сото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Замена
А. Васоски
️️️️
П. Швеглер
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Ф. Хеллер
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
Ф. Хеллер
Замена
М. Фатхи
️️️️
К. Фукс
Желтая карточка
М. Фенин
ГОЛ! 3:0!
Э. Сото
Красная карточка
С. Роде
ГОЛ! 2:0!
Э. Сото
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
Пас отдал
Л. Холтби
Замена
М. Фенин
️️️️
Р. Кларк
12'
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
3-2-5
28
Веткло
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
2
Свенссон
28
Фукс
16
Хеллер
8
Полански
23
Иваншиц
19
Сото
90
Холтби
20
Шюррле
2-5-2-1
1
Ферманн
2
Юнг
23
Русс
2
Окс
14
Майер
13
Кларк
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
17
Роде
33
Гекас
28
Фукс
30
Фатхи
30
Фатхи
28
Фукс
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
16
Хеллер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
16
Хеллер
27
Швеглер
5
Васоски
5
Васоски
27
Швеглер
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
13
Кларк
20
Фенин
20
Фенин
13
Кларк
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
4
Кевин Краус
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
Остались в запасе
4
Кевин Краус
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Брюхвег
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