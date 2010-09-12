Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кайзерслаутерн
Майнц - Кайзерслаутерн: обзор матча 12 сентября 2010
Майнц
12.09.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
71'
Н. Бунгерт
73'
А. Шюррле
20'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кайзерслаутерн
Замена
К. Вальх
️️️️
Ф. Дик
ГОЛ! 2:1!
А. Шюррле
ГОЛ! 1:1!
Н. Бунгерт
Замена
А. Немец
️️️️
Э. Хоффер
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Расмуссен
Замена
Ч. Амри
️️️️
С. Ривич
Желтая карточка
Ю. Полански
Желтая карточка
Л. Йессен
Желтая карточка
М. Амедик
Замена
А. Шюррле
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Р. Забавник
Желтая карточка
Родней
Желтая карточка
С. Ривич
Желтая карточка
К. Тифферт
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Лакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
18
Чадли Амри
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
4-4-2
28
Веткло
28
Фукс
26
Бунгерт
4
Новески
8
Забавник
14
Кархан
19
Сото
90
Холтби
8
Полански
9
Расмуссен
9
Аллагуи
4-4-2
21
Зиппель
23
Дик
25
Амедик
20
Родней
18
Йессен
21
Кирх
8
Тифферт
20
Билек
25
Ривич
29
Лакич
27
Хоффер
8
Забавник
16
Хеллер
16
Хеллер
8
Забавник
9
Аллагуи
20
Шюррле
20
Шюррле
9
Аллагуи
9
Расмуссен
11
Салаи
11
Салаи
9
Расмуссен
23
Дик
33
Вальх
33
Вальх
23
Дик
25
Ривич
18
Амри
18
Амри
25
Ривич
27
Хоффер
37
Немец
37
Немец
27
Хоффер
Остались в запасе
Майнц
Кайзерслаутерн
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Майнц - Кайзерслаутерн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Кайзерслаутерн
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+