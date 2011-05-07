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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 07 мая 2011
Шальке-04
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
47'
К. Хунтелаар
52'
А. Шюррле
82'
Л. Холтби
85'
Н. Новески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:3!
Н. Новески
Пас отдал
Л. Холтби
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Учида
ГОЛ! 1:2!
Л. Холтби
Пас отдал
С. Аллагуи
Замена
М. Калиджиури
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
А. Харистеас
️️️️
Эду
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Иваншиц
Замена
М. Риссе
️️️️
Ф. Хеллер
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Л. Холтби
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
К. Метцельдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
16
Эду
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-2-1-3
1
Нойер
5
Хеведес
14
Пападопулос
32
Матип
18
Эскудеро
2
Учида
14
Хурадо
7
Рауль
16
Эду
8
Фарфан
3-2-5
28
Веткло
4
Новески
26
Бунгерт
2
Свенссон
16
Хеллер
28
Фукс
23
Иваншиц
20
Шюррле
90
Холтби
19
Сото
8
Полански
2
Учида
7
Дракслер
7
Дракслер
2
Учида
16
Эду
21
Харистеас
21
Харистеас
16
Эду
21
Метцельдер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
21
Метцельдер
16
Хеллер
31
Риссе
31
Риссе
16
Хеллер
20
Шюррле
33
Калиджиури
33
Калиджиури
20
Шюррле
23
Иваншиц
9
Аллагуи
9
Аллагуи
23
Иваншиц
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
33
Матиас Шобер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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