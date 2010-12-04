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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 04 декабря 2010
Айнтрахт
04.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
35'
М. Русс
84'
Т. Гекас (П)
42'
А. Шюррле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Гекас
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Риссе
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
Замена
Кайо
️️️️
И. Аманатидис
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Салаи
Замена
Р. Ферманн
️️️️
О. Николов
Замена
А. Майер
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шюррле
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
Р. Забавник
ГОЛ! 1:0!
М. Русс
Желтая карточка
Р. Забавник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
4-3-1-2
1
Николов
23
Русс
5
Васоски
33
Цавеллас
2
Юнг
18
Кёлер
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
18
Аманатидис
33
Гекас
3-2-3-1
28
Веткло
4
Новески
30
Фатхи
26
Бунгерт
28
Фукс
8
Забавник
20
Шюррле
31
Риссе
14
Кархан
11
Салаи
1
Николов
1
Ферманн
1
Ферманн
1
Николов
18
Аманатидис
30
Кайо
30
Кайо
18
Аманатидис
7
Алтынтоп
14
Майер
14
Майер
7
Алтынтоп
8
Забавник
16
Хеллер
16
Хеллер
8
Забавник
31
Риссе
90
Холтби
90
Холтби
31
Риссе
11
Салаи
9
Аллагуи
9
Аллагуи
11
Салаи
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
20
Марсель Хеллер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
33
Хайнц Мюллер
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Марсель Хеллер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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