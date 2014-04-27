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Майкосуэл
Статистика
Майкосуэл - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1986 (40)
#70 | Нападающий
180 см | 75 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
19
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
2 : 0
27.04.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 2
14.04.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 0
27.03.2014
Удинезе
86' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 0
23.03.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 2
17.03.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 0
08.03.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 0
02.03.2014
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
23.02.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3 : 3
16.02.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
1' - 67'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
75' - 90'
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
1 : 0
26.01.2014
Удинезе
70' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 3
19.01.2014
Лацио
1' - 86'
68'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
3 : 0
13.01.2014
Удинезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 3
06.01.2014
Верона
66' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
1 : 2
21.12.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 2
15.12.2013
Торино
46' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 3
07.12.2013
Удинезе
68' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1 : 0
01.12.2013
Удинезе
88' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0 : 1
27.10.2013
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 0
19.10.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 0
06.10.2013
Кальяри
46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 0
29.09.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1 : 0
24.09.2013
Дженоа
1' - 53'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2013
Удинезе
1' - 90'
1'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
77' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3 : 1
01.09.2013
Парма
69' - 90'
72'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
25.08.2013
Удинезе
1' - 90'
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