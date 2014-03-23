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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 23 марта 2014
Удинезе
23.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
26'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
Замена
А. Лаццари
️️️️
Б. Фернандеш
90'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
78'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Пинци
78'
74'
Желтая карточка
Г. Масуччи
73'
Пенальти не реализован!
С. Флоккари
71'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Бьондини
Желтая карточка
Д. Пинци
66'
57'
Замена
Г. Масуччи
️️️️
Д. Фариас
44'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Флоро Флорес
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
36'
34'
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
26'
7'
Желтая карточка
М. Гаццола
Желтая карточка
Д. Баста
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Скуффет
6
Домицци
5
Данило
28
Арто
8
Баста
30
Видмер
25
Аллан
3
Пинци
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Ди Натале
4-3-1-2
25
Пеголо
28
Каннаваро
23
Гаццола
15
Ариаудо
3
Лонги
6
Миссироли
8
Бьондини
4
Маньянелли
17
Фариас
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
8
Фернандеш
10
Лаццари
10
Лаццари
8
Фернандеш
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
17
Фариас
26
Масуччи
26
Масуччи
17
Фариас
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
8
Бьондини
19
Санабрия
19
Санабрия
8
Бьондини
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Удинезе Арена
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