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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 02 марта 2014
Кальяри
02.03.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
18'
С. Ибарбо
81'
М. Весино
89'
А. Ибраими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
Желтая карточка
А. Ибраими
89'
ГОЛ! 3:0!
А. Ибраими
Пас отдал
Нене
89'
81'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 2:0!
М. Весино
Пас отдал
А. Ибраими
81'
Замена
А. Ибраими
️️️️
А. Коссу
77'
75'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Налдо
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
67'
61'
Замена
С. Видмер
️️️️
Г. Силва
51'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
С. Эрикссон
️️️️
Адриан
46'
Желтая карточка
А. Коссу
33'
Желтая карточка
М. Пинилья
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Ибарбо
Пас отдал
Д. Астори
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
37
Адриан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
22
Авелар
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
15
Весино
27
Дессена
37
Адриан
7
Коссу
51
Пинилья
8
Ибарбо
3-2-2-2-1
1
Скуффет
8
Баста
5
Данило
28
Арто
5
Налдо
11
Силва
8
Йебда
3
Пинци
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Ди Натале
37
Адриан
26
Эрикссон
26
Эрикссон
37
Адриан
7
Коссу
9
Ибраими
9
Ибраими
7
Коссу
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
11
Силва
30
Видмер
30
Видмер
11
Силва
5
Налдо
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
5
Налдо
8
Фернандеш
11
Лопес
11
Лопес
8
Фернандеш
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кальяри - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
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