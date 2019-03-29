Боштьян Цесар - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Боштьян
|Фамилия
|Цесар
|Команда
|Кьево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|89
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Боштьян
|Фамилия
|Цесар
|Команда
|Кьево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|12
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|19.05.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|13.05.2019
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Кьево (Верона)
|04.05.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:4
|СПАЛ (Феррара)
|28.04.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Парма (Парма)
|32'
|20.04.2019
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Кьево (Верона)
|14.04.2019
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|90'
|08.04.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Кьево (Верона)
|04.04.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:0
|Кьево (Верона)
|29.03.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Кальяри (Кальяри)
|17.03.2019
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кьево (Верона)
|63'
|09.03.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|17.02.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Кьево (Верона)
|08.02.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Рома (Рим)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Кьево (Верона)
|27.01.2019
|30' -90'
|Кьево (Верона)
|3:4
|Фиорентина (Флоренция)
|21.01.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.12.2018
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Интер (Милан)
|16.12.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:0
|Кьево (Верона)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:1
|Кьево (Верона)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:0
|Кьево (Верона)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2018
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Кьево (Верона)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:5
|Аталанта (Бергамо)
|07.10.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)