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    Боштьян Цесар - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Боштьян
    Фамилия Цесар
    Команда Кьево
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1982 (40 лет)
    Рост 191
    Вес 89
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 12 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    19.05.2019 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Сампдория (Генуя)
    13.05.2019 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Кьево (Верона)
    04.05.2019 1' -90' Кьево (Верона) 0:4 СПАЛ (Феррара)
    28.04.2019 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Парма (Парма)
    32'
    20.04.2019 1' -90' Лацио (Рим) 1:2 Кьево (Верона)
    14.04.2019 1' -90' Кьево (Верона) 1:3 Наполи (Неаполь)
    90'
    08.04.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Кьево (Верона)
    04.04.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 4:0 Кьево (Верона)
    29.03.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Кальяри (Кальяри)
    17.03.2019 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Кьево (Верона)
    63'
    09.03.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    03.03.2019 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Кьево (Верона)
    24.02.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Дженоа (Генуя)
    17.02.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Кьево (Верона)
    08.02.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Рома (Рим)
    02.02.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Кьево (Верона)
    27.01.2019 30' -90' Кьево (Верона) 3:4 Фиорентина (Флоренция)
    21.01.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Кьево (Верона)
    29.12.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.12.2018 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Кьево (Верона)
    22.12.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Интер (Милан)
    16.12.2018 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 0:0 Кьево (Верона)
    09.12.2018 Был в запасе Парма (Парма) 1:1 Кьево (Верона)
    02.12.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    25.11.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:0 Кьево (Верона)
    11.11.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 2:2 Болонья (Болонья)
    04.11.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2018 1' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Кьево (Верона)
    21.10.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 1:5 Аталанта (Бергамо)
    07.10.2018 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    30.09.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Торино (Турин)
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