Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Франция. Лига 1 2008/2009