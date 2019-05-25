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Боштьян Цесар
Статистика
Боштьян Цесар - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1982 (44), Любляна
#12 | Защитник
191 см | 89 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1 : 1
28.04.2019
Парма
1' - 90'
32'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1 : 2
20.04.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 3
14.04.2019
Наполи
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
3 : 0
08.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4 : 0
04.04.2019
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1 : 1
17.03.2019
Кьево
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 2
09.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3 : 0
03.03.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
24.02.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
17.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3 : 4
27.01.2019
Фиорентина
30' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
21.01.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 0
26.12.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 1
22.12.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0 : 0
16.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1 : 1
09.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1 : 1
02.12.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 0
25.11.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0 : 2
04.11.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
28.10.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 5
21.10.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 1
07.10.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
30.09.2018
Торино
Был в запасе
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