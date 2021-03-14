Александр Саутин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Саутин
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 1988 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|86
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Саутин
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 января 1988 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|26
|-1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:5
|Факел (Воронеж)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|17.04.2021
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|5:1
|Факел (Воронеж)
|11.04.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|07.04.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|03.04.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|28.03.2021
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|24.03.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|14.03.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:1
|Чертаново (Москва)
|10.03.2021
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|05.12.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|29.11.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.11.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|21.11.2020
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.11.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|6:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.11.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|28.10.2020
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.10.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|13.10.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|09.10.2020
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|04.10.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Томь (Томск)
|19.09.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:3
|Факел (Воронеж)
|13.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|09.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|05.09.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|22.08.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|08.08.2020
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|01.08.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)