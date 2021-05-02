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Александр Саутин
Статистика
Александр Саутин - статистика
Завершил карьеру
30 января 1988 (38)
#1 | Вратарь
195 см | 86 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
26
-1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0 : 2
02.05.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3 : 5
28.04.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1 : 1
24.04.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5 : 1
17.04.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 0
11.04.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2 : 0
07.04.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 1
03.04.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо Бр
0 : 2
28.03.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3 : 1
24.03.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4 : 1
14.03.2021
Чертаново
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1 : 2
10.03.2021
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1 : 1
05.12.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3 : 0
29.11.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0 : 0
25.11.2020
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0 : 0
21.11.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6 : 2
15.11.2020
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4 : 1
11.11.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 1
28.10.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 1
24.10.2020
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0 : 0
13.10.2020
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
3 : 1
09.10.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0 : 0
04.10.2020
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1 : 0
27.09.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Чертаново
0 : 3
19.09.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
0 : 1
13.09.2020
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
1 : 0
09.09.2020
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
0 : 2
05.09.2020
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Чайка
2 : 1
31.08.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
22.08.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Краснодар-2
3 : 1
08.08.2020
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Факел
1 : 0
01.08.2020
Акрон
1' - 90'
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