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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Акрон
Факел - Акрон: обзор матча 01 августа 2020
Факел
01.08.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
76'
Р. Акбашев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Акрон
90'
+2
Желтая карточка
Б. Садыков
Желтая карточка
М. Смирнов
87'
Замена
К. Глущенков
️️️️
А. Никитин
85'
Замена
М. Смирнов
️️️️
О. Дмитриев
82'
Замена
М. Седов
️️️️
П. Яковлев
79'
77'
Замена
А. Титов
️️️️
И. Чудин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Акбашев
76'
68'
Замена
М. Малаховский
️️️️
Н. Иванников
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Петрусев
66'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
В. Мастерной
66'
56'
Замена
С. Вахтеев
️️️️
Д. Квеквескири
Желтая карточка
Р. Акбашев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Саутин
92
Брызгалов
4
Дашаев
71
Мастерной
34
Дроздов
99
Акбашев
8
Петрусев
34
Дмитриев
91
Яковлев
9
Подбельцев
7
Никитин
3-3-2-2
50
Гойло
5
Верхунов
44
Садыков
20
Дудиков
12
Елеев
7
Герюгов
77
Киряков
27
Чудин
7
Иванников
11
Квеквескири
17
Газданов
91
Яковлев
8
Седов
8
Седов
91
Яковлев
7
Никитин
3
Глущенков
3
Глущенков
7
Никитин
8
Петрусев
7
Разборов
7
Разборов
8
Петрусев
71
Мастерной
14
Первушин
14
Первушин
71
Мастерной
34
Дмитриев
25
Смирнов
25
Смирнов
34
Дмитриев
27
Чудин
34
Титов
34
Титов
27
Чудин
7
Иванников
18
Малаховский
18
Малаховский
7
Иванников
11
Квеквескири
14
Вахтеев
14
Вахтеев
11
Квеквескири
Остались в запасе
Факел
Акрон
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
98
Роман Пухов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
2
Владимир Друковский
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
13
Сергей Волков
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
98
Роман Пухов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
2
Владимир Друковский
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
13
Сергей Волков
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Факел - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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Факел
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