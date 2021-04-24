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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Волгарь
Факел - Волгарь: обзор матча 24 апреля 2021
Факел
24.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
35'
М. Максимов
65'
Г. Агаларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Волгарь
Замена
П. Яковлев
️️️️
О. Дмитриев
90'
+2
82'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Г. Агаларов
Замена
И. Мазуров
️️️️
М. Максимов
81'
80'
Желтая карточка
О. Николаев
72'
Замена
А. Габараев
️️️️
А. Зенин
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
68'
67'
Желтая карточка
А. Зенин
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Агаларов
61'
Замена
И. Белоус
️️️️
Ю. Пугачев
Желтая карточка
М. Максимов
40'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
35'
Желтая карточка
В. Мастерной
31'
16'
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Погосов
14'
Замена
Д. Саганович
️️️️
С. Антипин
1'
Желтая карточка
А. Погосов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
4-2-2-2
79
Ермаков
92
Брызгалов
39
Пейчинович
4
Дашаев
71
Мастерной
13
Замалиев
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
3-1-2-2-2
23
Антипин
22
Хомуха
44
Журавлев
21
Бердников
8
Мендель
14
Зенин
7
Павлишин
24
Погосов
11
Болонин
25
Агаларов
10
Пугачев
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
21
Максимов
22
Мазуров
22
Мазуров
21
Максимов
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
34
Дмитриев
91
Яковлев
91
Яковлев
34
Дмитриев
24
Погосов
11
Николаев
11
Николаев
24
Погосов
23
Антипин
30
Саганович
30
Саганович
23
Антипин
14
Зенин
5
Габараев
5
Габараев
14
Зенин
25
Агаларов
99
Емельянов
99
Емельянов
25
Агаларов
10
Пугачев
24
Белоус
24
Белоус
10
Пугачев
Остались в запасе
Факел
Волгарь
8
Михаил Петрусев
ЛВ
80
Валерий Царукян
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
8
Максим Седов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
27
Даниил Горовых
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
8
Михаил Петрусев
ЛВ
80
Валерий Царукян
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
2
Василий Черов
ПЗ
8
Максим Седов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
27
Даниил Горовых
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Волгарь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Сергей Архипов (Ульяновск)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Центральный
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