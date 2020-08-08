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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Факел
Краснодар-2 - Факел: обзор матча 08 августа 2020
Краснодар-2
08.08.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
3 : 1
Завершен
Факел
53'
Э. Сперцян
62'
Г. Онугха
71'
Э. Сперцян
37'
Р. Акбашев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Факел
Замена
Р. Рзаев
️️️️
Г. Онугха
86'
Замена
Н. Шершнев
️️️️
А. Черников
80'
78'
Замена
М. Седов
️️️️
О. Дмитриев
72'
Замена
И. Мазуров
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ! 3:1!
Э. Сперцян
71'
69'
Желтая карточка
С. Брызгалов
ГОЛ! 2:1!
Г. Онугха
62'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Н. Сергеев
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сперцян
53'
49'
Вторая желтая
А. Никитин
Замена
А. Григорян
️️️️
И. Воротников
46'
46'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
М. Петрусев
45'
+2
Желтая карточка
М. Петрусев
44'
Желтая карточка
А. Никитин
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Акбашев
Желтая карточка
И. Воротников
30'
22'
Желтая карточка
П. Яковлев
Желтая карточка
А. Черников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Факел
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Шершнев
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
18
Сергей Петерсон
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
77
Анатолий Катрич
ПВ
96
Руслан Рзаев
ПВ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
4-2-3-1
16
Адамов
24
Ивашин
5
Стежко
3
Мартынов
23
Бочко
23
Якимов
53
Черников
17
Сергеев
8
Сперцян
20
Воротников
7
Онугха
3-1-1-3-2
1
Саутин
71
Мастерной
4
Дашаев
92
Брызгалов
34
Дроздов
99
Акбашев
91
Яковлев
34
Дмитриев
8
Петрусев
9
Подбельцев
7
Никитин
53
Черников
17
Шершнев
17
Шершнев
53
Черников
7
Онугха
96
Рзаев
96
Рзаев
7
Онугха
17
Сергеев
11
Апеков
11
Апеков
17
Сергеев
20
Воротников
70
Григорян
70
Григорян
20
Воротников
34
Дмитриев
8
Седов
8
Седов
34
Дмитриев
91
Яковлев
22
Мазуров
22
Мазуров
91
Яковлев
8
Петрусев
14
Первушин
14
Первушин
8
Петрусев
Остались в запасе
Краснодар-2
Факел
2
Данил Пелих
ПЗ
8
Дмитрий Котов
ПВ
18
Сергей Петерсон
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
81
Леон Сабуа
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
2
Данил Пелих
ПЗ
8
Дмитрий Котов
ПВ
18
Сергей Петерсон
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
81
Леон Сабуа
ЦП
Остались в запасе
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Краснодар-2 - Факел
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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