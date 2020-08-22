Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Факел
СКА-Хабаровск - Факел: обзор матча 22 августа 2020
СКА-Хабаровск
22.08.2020, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Факел
70'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Факел
Замена
В. Горулев
️️️️
В. Камилов
90'
+2
82'
Желтая карточка
Д. Коробов
Замена
Г. Труфанов
️️️️
А. Малеев
82'
ГОЛ! 1:0!
Д. Барков
70'
67'
Замена
Д. Коробов
️️️️
О. Дмитриев
Замена
А. Максименко
️️️️
К. Базелюк
66'
Желтая карточка
А. Малеев
63'
63'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Р. Пухов
58'
Желтая карточка
А. Дашаев
Замена
А. Кенесов
️️️️
Д. Иванков
46'
46'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Разборов
33'
Замена
М. Смирнов
️️️️
Ф. Первушин
27'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Никитин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
29
Егор Новиков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
70
Дмитрий Калугин
ПП
4-2-2-2
96
Обухов
10
Никифоров
51
Грачев
91
Суслов
27
Мануйлов
7
Иванков
18
Камилов
8
Малеев
10
Гаджимурадов
10
Базелюк
86
Барков
3-1-1-3-2
30
Кортнев
71
Мастерной
4
Дашаев
92
Брызгалов
34
Дроздов
99
Акбашев
91
Яковлев
34
Дмитриев
7
Никитин
98
Пухов
7
Разборов
7
Иванков
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Иванков
10
Базелюк
96
Максименко
96
Максименко
10
Базелюк
8
Малеев
22
Труфанов
22
Труфанов
8
Малеев
18
Камилов
8
Горулев
8
Горулев
18
Камилов
98
Пухов
22
Мазуров
22
Мазуров
98
Пухов
34
Дмитриев
7
Коробов
7
Коробов
34
Дмитриев
7
Никитин
14
Первушин
14
Первушин
7
Никитин
Первушин
25
Смирнов
25
Смирнов
Первушин
7
Разборов
10
Григорьев
10
Григорьев
7
Разборов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Факел
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
29
Егор Новиков
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
29
Егор Новиков
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча СКА-Хабаровск - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Факел
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+