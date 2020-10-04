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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Динамо Бр
Факел - Динамо Бр: обзор матча 04 октября 2020
Факел
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Динамо Бр
90'
+4
Замена
А. Пазин
️️️️
В. Дрогунов
90'
+3
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Мараев
Желтая карточка
Н. Замалиев
90'
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Никитин
85'
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Н. Дроздов
71'
65'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Ю. Першин
Замена
И. Мазуров
️️️️
М. Петрусев
64'
62'
Замена
П. Баранов
️️️️
Д. Агуреев
28'
Желтая карточка
Д. Агуреев
Желтая карточка
В. Мастерной
27'
18'
Желтая карточка
М. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
5
Артур Валикаев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Даниил Агуреев
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
98
Роман Пухов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
70
Александр Джумаев
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Саутин
13
Почивалин
4
Дашаев
92
Брызгалов
71
Мастерной
34
Дроздов
10
Григорьев
99
Акбашев
8
Петрусев
7
Никитин
8
Земсков
3-1-2-3-1
96
Кузнецов
3
Луппа
23
Васильев
10
Дрогунов
21
Крючков
31
Каретник
5
Валикаев
10
Мараев
9
Агуреев
10
Першин
11
Укомский
34
Дроздов
13
Замалиев
13
Замалиев
34
Дроздов
7
Никитин
7
Разборов
7
Разборов
7
Никитин
8
Петрусев
22
Мазуров
22
Мазуров
8
Петрусев
10
Мараев
14
Сорокин
14
Сорокин
10
Мараев
10
Першин
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Першин
9
Агуреев
4
Баранов
4
Баранов
9
Агуреев
10
Дрогунов
11
Пазин
11
Пазин
10
Дрогунов
Остались в запасе
Факел
Динамо Бр
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
79
Данила Ермаков
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
70
Александр Джумаев
ЦП
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
79
Данила Ермаков
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
70
Александр Джумаев
ЦП
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Динамо Бр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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