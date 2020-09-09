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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 09 сентября 2020
Факел
09.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
72'
А. Дашаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Соловьёв
90'
85'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Н. Марков
84'
Замена
Я. Матвиенко
️️️️
Н. Глушков
Замена
Ф. Первушин
️️️️
В. Мастерной
83'
79'
Замена
Т. Сахаров
️️️️
А. Ломакин
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
72'
Замена
М. Земсков
️️️️
П. Яковлев
67'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
А. Разборов
46'
46'
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Песиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородкин
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Саутин
54
Соловьёв
4
Дашаев
25
Смирнов
71
Мастерной
34
Дроздов
10
Григорьев
7
Никитин
7
Коробов
91
Яковлев
7
Разборов
4-3-2-1
1
Опарин
13
Марков
5
Молчан
96
Рукас
2
Кичин
8
Иванов
21
Зотов
90
Ломакин
9
Песиков
19
Глушков
9
Дворников
71
Мастерной
14
Первушин
14
Первушин
71
Мастерной
91
Яковлев
8
Земсков
8
Земсков
91
Яковлев
7
Разборов
99
Акбашев
99
Акбашев
7
Разборов
54
Соловьёв
92
Брызгалов
92
Брызгалов
54
Соловьёв
13
Марков
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Марков
19
Глушков
22
Матвиенко
22
Матвиенко
19
Глушков
90
Ломакин
27
Сахаров
27
Сахаров
90
Ломакин
9
Песиков
10
Комков
10
Комков
9
Песиков
Остались в запасе
Факел
Енисей
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
98
Роман Пухов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Александр Бородкин
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Денис Самойлов
ЦП
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
98
Роман Пухов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
64
Олег Ланин
ОП
22
Дмитрий Ребров
ВР
77
Денис Самойлов
ЦП
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородкин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Факел - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
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