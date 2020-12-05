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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Чайка
Факел - Чайка: обзор матча 05 декабря 2020
Факел
05.12.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
69'
А. Разборов
89'
К. Савичев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Чайка
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Савичев
83'
Желтая карточка
А. Пискунов
76'
Замена
П. Володкин
️️️️
И. Безденежных
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Максимов
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Разборов
69'
68'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Умаев
64'
Замена
В. Алейников
️️️️
И. Леонтьев
56'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Н. Глушков
Желтая карточка
О. Дмитриев
48'
Желтая карточка
Р. Акбашев
46'
Желтая карточка
С. Брызгалов
37'
16'
Желтая карточка
Н. Глушков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Петр Володкин
АП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
25
Смирнов
39
Пейчинович
92
Брызгалов
71
Мастерной
99
Акбашев
13
Замалиев
7
Никитин
34
Дмитриев
7
Разборов
21
Максимов
4-1-3-1-1
47
Филиппов
4
Савичев
92
Хайруллов
2
Хозин
5
Пискунов
8
Карташов
87
Безденежных
47
Глушков
52
Леонтьев
32
Кулишев
10
Умаев
21
Максимов
8
Петрусев
8
Петрусев
21
Максимов
52
Леонтьев
38
Алейников
38
Алейников
52
Леонтьев
87
Безденежных
10
Володкин
10
Володкин
87
Безденежных
10
Умаев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
10
Умаев
47
Глушков
11
Чочиев
11
Чочиев
47
Глушков
Остались в запасе
Факел
Чайка
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Михаил Земсков
ЦФ
22
Илья Мазуров
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
34
Никита Дроздов
ОП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Олег Василенко
42
Даниил Ярусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
Остались в запасе
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
8
Михаил Земсков
ЦФ
22
Илья Мазуров
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
34
Никита Дроздов
ОП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Чайка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Центральный
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