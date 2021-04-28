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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Факел
Спартак-2 - Факел: обзор матча 28 апреля 2021
Спартак-2
28.04.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 39 тур
3 : 5
Завершен
Факел
14'
М. Игнатов
50'
П. Роша
4'
И. Мазуров
43'
Н. Замалиев
61'
Н. Пейчинович (П)
79'
Н. Пейчинович
90+2'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Факел
90'
+3
Замена
М. Седов
️️️️
Н. Замалиев
90'
+2
ГОЛ! 2:5!
Р. Акбашев
87'
Замена
В. Царукян
️️️️
О. Дмитриев
83'
Желтая карточка
О. Дмитриев
79'
ГОЛ! 2:4!
Н. Пейчинович
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Оганесян
78'
78'
Замена
В. Черов
️️️️
В. Мастерной
77'
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Максимов
72'
Желтая карточка
М. Максимов
Замена
В. Шитов
️️️️
П. Роша
70'
67'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
И. Мазуров
Вторая желтая
Д. Денисов
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Пейчинович
ГОЛ! 2:2!
П. Роша
50'
Желтая карточка
Д. Денисов
45'
+2
45'
Желтая карточка
В. Мастерной
43'
ГОЛ! 1:2!
Н. Замалиев
40'
Желтая карточка
Р. Акбашев
ГОЛ! 1:1!
М. Игнатов
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Мазуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
3
Детенышев
97
Денисов
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
21
Мельников
8
Игнатов
9
Оганесян
32
Роша
3-2-2-2-1
79
Ермаков
39
Пейчинович
25
Смирнов
4
Дашаев
71
Мастерной
13
Почивалин
13
Замалиев
99
Акбашев
34
Дмитриев
22
Мазуров
21
Максимов
32
Роша
17
Шитов
17
Шитов
32
Роша
9
Оганесян
88
Ташаев
88
Ташаев
9
Оганесян
71
Мастерной
2
Черов
2
Черов
71
Мастерной
34
Дмитриев
80
Царукян
80
Царукян
34
Дмитриев
13
Замалиев
8
Седов
8
Седов
13
Замалиев
22
Мазуров
6
Шепилов
6
Шепилов
22
Мазуров
21
Максимов
91
Яковлев
91
Яковлев
21
Максимов
Остались в запасе
Спартак-2
Факел
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
83
Максим Лайкин
ОП
95
Михаил Волков
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
8
Михаил Петрусев
ЛВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
83
Максим Лайкин
ОП
95
Михаил Волков
ВР
Остались в запасе
8
Михаил Петрусев
ЛВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Спартак-2 - Факел
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Анатолий Цветнов (Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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