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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Факел
Чертаново - Факел: обзор матча 19 сентября 2020
Чертаново
19.09.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 3
Завершен
Факел
45+3'
Р. Акбашев
68'
А. Никитин
79'
И. Мазуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Факел
90'
+1
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Земсков
83'
Желтая карточка
М. Григорьев
79'
ГОЛ! 0:3!
И. Мазуров
77'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Никитин
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Е. Рудковский
71'
Замена
М. Савельев
️️️️
А. Надольский
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Никитин
64'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Д. Коробов
62'
Желтая карточка
Р. Акбашев
59'
Замена
М. Григорьев
️️️️
О. Дмитриев
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Д. Великородный
56'
Желтая карточка
Е. Кондаков
53'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Желтая карточка
Д. Великородный
45'
Желтая карточка
Д. Редькович
33'
28'
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
Н. Першин
️️️️
И. Камышев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
22
Юрий Завезен
ПП
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Абаев
66
Гудков
13
Бартасевич
4
Редькович
6
Великородный
30
Кондаков
10
Рудковский
11
Камышев
18
Надольский
68
Герчиков
18
Молчанов
4-1-1-3-1
1
Саутин
71
Мастерной
25
Смирнов
4
Дашаев
13
Почивалин
34
Дроздов
99
Акбашев
34
Дмитриев
7
Коробов
7
Никитин
8
Земсков
10
Рудковский
6
Сулейманов
6
Сулейманов
10
Рудковский
11
Камышев
46
Першин
46
Першин
11
Камышев
18
Надольский
9
Савельев
9
Савельев
18
Надольский
6
Великородный
84
Молтенинов
84
Молтенинов
6
Великородный
7
Коробов
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Коробов
8
Земсков
7
Разборов
7
Разборов
8
Земсков
7
Никитин
92
Брызгалов
92
Брызгалов
7
Никитин
34
Дмитриев
10
Григорьев
10
Григорьев
34
Дмитриев
Остались в запасе
Чертаново
Факел
30
Константин Ляхов
ПЗ
1
Никита Яворский
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
8
Максим Седов
ЦП
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
1
Никита Яворский
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
55
Александр Радионов
ВР
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
8
Максим Седов
ЦП
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Чертаново - Факел
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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