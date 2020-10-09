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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Факел
Нефтехимик - Факел: обзор матча 09 октября 2020
Нефтехимик
09.10.2020, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 1
Завершен
Факел
20'
И. Петров (П)
43'
А. Семенов
67'
М. Уридия
37'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Факел
Замена
А. Котик
️️️️
В. Галиулин
90'
+3
86'
Замена
А. Разборов
️️️️
В. Мастерной
81'
Замена
И. Мазуров
️️️️
А. Никитин
80'
Желтая карточка
М. Григорьев
76'
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Земсков
Замена
И. Агапов
️️️️
М. Яковлев
75'
70'
Замена
М. Седов
️️️️
Н. Дроздов
ГОЛ! 3:1!
М. Уридия
67'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Д. Кленкин
64'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Шадрин
57'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Лелюкаев
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Семенов
43'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Земсков
Желтая карточка
Л. Потапов
27'
Желтая карточка
В. Галиулин
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Петров
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
62
Павел Шадрин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
4-5-1
1
Голубев
28
Семенов
37
Потапов
12
Ширяев
71
Лелюкаев
21
Галиулин
2
Хубаев
4
Кленкин
10
Петров
62
Шадрин
25
Уридия
4-1-3-1-1
1
Саутин
71
Мастерной
4
Дашаев
92
Брызгалов
13
Почивалин
34
Дроздов
99
Акбашев
13
Замалиев
10
Григорьев
7
Никитин
8
Земсков
21
Галиулин
9
Котик
9
Котик
21
Галиулин
Яковлев
14
Агапов
14
Агапов
Яковлев
4
Кленкин
11
Давлатов
11
Давлатов
4
Кленкин
62
Шадрин
2
Ситдиков
2
Ситдиков
62
Шадрин
71
Лелюкаев
18
Яковлев
18
Яковлев
71
Лелюкаев
71
Мастерной
7
Разборов
7
Разборов
71
Мастерной
7
Никитин
22
Мазуров
22
Мазуров
7
Никитин
8
Земсков
8
Петрусев
8
Петрусев
8
Земсков
34
Дроздов
8
Седов
8
Седов
34
Дроздов
Остались в запасе
Нефтехимик
Факел
7
Александр Юшин
ПВ
21
Денис Кайков
ЦЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
14
Федор Первушин
ПЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
7
Александр Юшин
ПВ
21
Денис Кайков
ЦЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
14
Федор Первушин
ПЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нефтехимик - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Нефтехимик
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