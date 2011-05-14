Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зе Роберто - статистика

Завершил карьеру
6 июля 1974 (52), Сан-Паулу
#12 | Полузащитник
172 см | 70 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
31
1
5
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
1 : 1
14.05.2011
Боруссия М
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
0 : 2
30.04.2011
Фрайбург
1' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
3 : 0
23.04.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
0 : 0
16.04.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 1
09.04.2011
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
0 : 0
02.04.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гамбург
6 : 2
19.03.2011
Кельн
1' - 90'
58'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
12.03.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
2 : 4
06.03.2011
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
26.02.2011
Гамбург
1' - 90'
54'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
4 : 0
19.02.2011
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
0 : 1
16.02.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
36'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0 : 1
12.02.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2 : 0
29.01.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1 : 0
21.01.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0 : 1
15.01.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Гамбург
2 : 4
11.12.2010
Байер
1' - 67'
48'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1 : 0
04.12.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Гамбург
4 : 2
27.11.2010
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
3 : 2
20.11.2010
Гамбург
1' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
2 : 0
12.11.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 1
06.11.2010
Хоффенхайм
1' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
22.10.2010
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
0 : 1
16.10.2010
Гамбург
1' - 90'
89'
77'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 1
02.10.2010
Кайзерслаутерн
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
3 : 2
25.09.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
1 : 3
22.09.2010
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Санкт-Паули
1 : 1
19.09.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гамбург
1 : 1
11.09.2010
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 3
28.08.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
2 : 1
21.08.2010
Шальке-04
1' - 90'
83'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
3
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
8
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+