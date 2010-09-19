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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Гамбург
Санкт-Паули - Гамбург: обзор матча 19 сентября 2010
Санкт-Паули
19.09.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
77'
Ф. Болл
89'
М. Петрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Гамбург
ГОЛ! 1:1!
М. Петрич
Замена
М. Крузе
️️️️
Д. Наки
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Яролим
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Болл
Пас отдал
Д. Асамоа
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Р. Хеннингс
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Брунс
Замена
М. Петрич
️️️️
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
М. Леманн
+1
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Б. Очипка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Рувен Хеннингс
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛВ
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
АП
11
Джонатан Питройпа
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-3-1
18
Кесслер
5
Очипка
16
Торандт
3
Самбрано
24
Ротенбах
17
Болл
33
Леманн
62
Наки
10
Хеннингс
8
Брунс
9
Эбберс
4-2-3-1
1
Рост
8
Ринкон
4
Матейсен
16
Вестерманн
7
Янсен
12
Зе Роберто
14
Яролим
11
Питройпа
34
Герреро
11
Элиа
9
ван Нистелрой
8
Брунс
31
Бартельс
31
Бартельс
8
Брунс
10
Хеннингс
18
Асамоа
18
Асамоа
10
Хеннингс
62
Наки
10
Крузе
10
Крузе
62
Наки
14
Яролим
15
Троховски
15
Троховски
14
Яролим
34
Герреро
33
Петрич
33
Петрич
34
Герреро
11
Элиа
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Элиа
Остались в запасе
Санкт-Паули
Гамбург
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
10
Чарльз Таки
АП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
33
Ярослав Дробны
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
10
Чарльз Таки
АП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Санкт-Паули - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Миллернтор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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