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Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 02 апреля 2011
Хоффенхайм
02.04.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
Желтая карточка
С. Руди
Замена
П. Млапа
️️️️
Р. Бабел
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
М. Янсен
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Д. Яролим
️️️️
Й. Матейсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Денис Томалья
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
3-2-1-3
22
Штарке
5
Комппер
32
Бек
25
Ворса
26
Ибертсбергер
28
Брафхайд
13
Руди
8
Бабел
11
Ибишевич
9
Фирмино
4-4-1-1
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
2
Дикмайер
16
Вестерманн
28
Бен-Хатира
11
Элиа
20
Качар
12
Зе Роберто
7
Сон
33
Петрич
Вукчевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
Вукчевич
9
Фирмино
7
Вукчевич
7
Вукчевич
9
Фирмино
8
Бабел
26
Млапа
26
Млапа
8
Бабел
7
Сон
7
Янсен
7
Янсен
7
Сон
4
Матейсен
14
Яролим
14
Яролим
4
Матейсен
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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