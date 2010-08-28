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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 28 августа 2010
Айнтрахт
28.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
37'
П. Окс
60'
Й. Матейсен
81'
Р. ван Нистелрой
89'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 1:3!
Х. Паоло Герреро
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Т. Гекас
️️️️
Кайо
Замена
С. Киттель
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
М. Янсен
Замена
П. Троховски
️️️️
Э. Элиа
ГОЛ! 1:1!
Й. Матейсен
ГОЛ! 1:0!
П. Окс
Желтая карточка
М. Франц
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Айнтрахт
26
Андреас Россль
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
3-5-1-1
1
Ферманн
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
30
Кайо
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
18
Аманатидис
3-5-2
1
Рост
55
Демель
16
Вестерманн
4
Матейсен
11
Питройпа
12
Зе Роберто
11
Элиа
14
Яролим
7
Янсен
9
ван Нистелрой
34
Герреро
14
Майер
8
Киттель
8
Киттель
14
Майер
30
Кайо
33
Гекас
33
Гекас
30
Кайо
34
Герреро
8
Ринкон
8
Ринкон
34
Герреро
11
Питройпа
20
Качар
20
Качар
11
Питройпа
11
Элиа
15
Троховски
15
Троховски
11
Элиа
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
26
Андреас Россль
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
26
Андреас Россль
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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