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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 25 сентября 2010
Вердер
25.09.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
26'
М. Марин
29'
У. Алмейда
86'
У. Алмейда
60'
Р. ван Нистелрой
63'
Д. Питройпа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
Желтая карточка
М. Марин
+2
Желтая карточка
Т. Визе
+1
Замена
С. Вагнер
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 3:2!
У. Алмейда
Пас отдал
Весли
Замена
Д. Йенсен
️️️️
А. Хант
Замена
П. Троховски
️️️️
М. Янсен
ГОЛ! 2:2!
Д. Питройпа
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Д. Питройпа
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Э. Элиа
Замена
Г. Качар
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
К. Фритц
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Э. Элиа
ГОЛ! 2:0!
У. Алмейда
ГОЛ! 1:0!
М. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
11
Весли
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЛФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Томас Ринкон
ОП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
11
Эльеро Элиа
РФ
Главный тренер
Армин Фех
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
16
Сильвестр
4
Мертезакер
4
Предль
8
Фритц
0
Фрингс
11
Весли
14
Хант
22
Марин
14
Писарро
9
Алмейда
4-1-2-3
1
Рост
55
Демель
16
Вестерманн
4
Матейсен
7
Янсен
8
Ринкон
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Элиа
9
ван Нистелрой
13
Чупо-Мотинг
14
Хант
7
Йенсен
7
Йенсен
14
Хант
8
Фритц
44
Баргфреде
44
Баргфреде
8
Фритц
14
Писарро
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Писарро
7
Янсен
15
Троховски
15
Троховски
7
Янсен
11
Элиа
11
Питройпа
11
Питройпа
11
Элиа
8
Ринкон
20
Качар
20
Качар
8
Ринкон
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
6
Тим Боровски
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
6
Тим Боровски
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вердер - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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