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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 21 августа 2010
Гамбург
21.08.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
46'
Р. ван Нистелрой
83'
Р. ван Нистелрой
80'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
З. Роберто
ГОЛ! 1:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
Г. Качар
️️️️
Э. Элиа
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Янсен
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
М. Петрич
Замена
К. Мориц
️️️️
Рауль
Вторая желтая
Б. Хеведес
Замена
А. Учида
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Л. Шмитц
️️️️
К. Пападопулос
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Э. Элиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Младен Петрич
АП
11
Джонатан Питройпа
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
8
Юньмин Хао
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Кирякос Пападопулос
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
18
Кристоф Мориц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
4-4-1-1
1
Рост
7
Янсен
4
Матейсен
16
Вестерманн
55
Демель
11
Элиа
14
Яролим
12
Зе Роберто
11
Питройпа
33
Петрич
9
ван Нистелрой
4-4-2
1
Нойер
32
Матип
21
Метцельдер
5
Хеведес
8
Хао
8
Фарфан
14
Пападопулос
13
Джонс
11
Ракитич
16
Эду
7
Рауль
11
Элиа
20
Качар
20
Качар
11
Элиа
7
Янсен
8
Ринкон
8
Ринкон
7
Янсен
33
Петрич
34
Герреро
34
Герреро
33
Петрич
14
Пападопулос
26
Шмитц
26
Шмитц
14
Пападопулос
32
Матип
2
Учида
2
Учида
32
Матип
7
Рауль
18
Мориц
18
Мориц
7
Рауль
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ Спорт Плюс" - 20:25 (прямая)
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