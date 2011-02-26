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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Гамбург
Кайзерслаутерн - Гамбург: обзор матча 26 февраля 2011
Кайзерслаутерн
26.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
18'
А. Глоушек
54'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Гамбург
Желтая карточка
А. Глоушек
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
С. Ривич
️️️️
К. Вальх
Замена
Т. Пецос
️️️️
И. Билек
Желтая карточка
С. Лакич
ГОЛ! 1:1!
М. Янсен
Пас отдал
З. Роберто
Желтая карточка
Я. Моравек
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
П. Троховски
ГОЛ! 1:0!
А. Глоушек
Пас отдал
Я. Моравек
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
20
Иржи Билек
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
3-2-4-1
21
Зиппель
20
Родней
6
Абель
14
Глоушек
18
Йессен
23
Дик
20
Билек
30
Моравек
8
Тифферт
33
Вальх
29
Лакич
4-4-2
1
Рост
55
Демель
3
Аого
4
Матейсен
16
Вестерманн
20
Качар
12
Зе Роберто
15
Троховски
7
Янсен
34
Герреро
33
Петрич
33
Вальх
25
Ривич
25
Ривич
33
Вальх
20
Билек
6
Пецос
6
Пецос
20
Билек
15
Троховски
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
15
Троховски
34
Герреро
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
34
Герреро
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Гамбург
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
33
Ярослав Дробны
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Кайзерслаутерн - Гамбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
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Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
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Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фритц Вальтер
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