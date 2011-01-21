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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 21 января 2011
Гамбург
21.01.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
65'
М. Петрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Элиа
Замена
С. Киттель
️️️️
Н. Петкович
Замена
М. Хеллер
️️️️
М. Фенин
ГОЛ! 1:0!
М. Петрич
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
Замена
М. Петрич
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Г. Качар
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
28
Энис Бен-Хатира
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
8
Никола Петкович
ЛЗ
13
Рикардо Кларк
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Мартин Фенин
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
(К)
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
7
Халил Алтынтоп
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
4-4-2
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
20
Качар
55
Демель
11
Элиа
15
Троховски
12
Зе Роберто
11
Питройпа
28
Бен-Хатира
9
ван Нистелрой
4-4-2
1
Николов
2
Юнг
13
Кларк
17
Роде
8
Петкович
2
Окс
20
Фенин
14
Майер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
33
Гекас
11
Элиа
8
Теше
8
Теше
11
Элиа
20
Качар
8
Ринкон
8
Ринкон
20
Качар
11
Питройпа
33
Петрич
33
Петрич
11
Питройпа
20
Фенин
20
Хеллер
20
Хеллер
20
Фенин
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
8
Петкович
8
Киттель
8
Киттель
8
Петкович
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
29
Маркос Альварес
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
29
Маркос Альварес
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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