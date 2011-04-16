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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 16 апреля 2011
Гамбург
16.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Абделлауе
Травма
М. Абделлауе
Желтая карточка
Д. Я Конан
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Л. Штиндль
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Т. Торун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
(К)
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Карлитуш
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-3-1-2
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
20
Качар
2
Дикмайер
11
Элиа
12
Зе Роберто
14
Яролим
8
Торун
9
ван Нистелрой
33
Петрич
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
2
Погатец
19
Шульц
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
8
Торун
11
Питройпа
11
Питройпа
8
Торун
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 17:25 (прямая)
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