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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 23 апреля 2011
Штутгарт
23.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
6'
Какау
78'
К. Гентнер
88'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
ГОЛ! 3:0!
Какау
Пас отдал
М. Харник
Замена
Д. Дидави
️️️️
К. Молинаро
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 2:0!
К. Гентнер
Пас отдал
Т. Хайнал
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
Замена
А. Бока
️️️️
С. Оказаки
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Э. Элиа
Замена
Р. Теше
️️️️
Т. Торун
Желтая карточка
К. Молинаро
Желтая карточка
С. Ульрайх
ГОЛ! 1:0!
Какау
Пас отдал
М. Харник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
3
Молинаро
5
Нидермайер
35
Таски
23
Булахруз
15
Хайнал
28
Треш
8
Кузманович
22
Харник
18
Какау
30
Оказаки
3-5-1-1
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
2
Дикмайер
28
Бен-Хатира
14
Яролим
11
Элиа
12
Зе Роберто
20
Качар
8
Торун
33
Петрич
30
Оказаки
15
Бока
15
Бока
30
Оказаки
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
3
Молинаро
10
Дидави
10
Дидави
3
Молинаро
8
Торун
8
Теше
8
Теше
8
Торун
28
Бен-Хатира
7
Сон
7
Сон
28
Бен-Хатира
11
Элиа
34
Герреро
34
Герреро
11
Элиа
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
МХПАрена
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