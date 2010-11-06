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Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 06 ноября 2010
Гамбург
06.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
45'
Х. Вестерманн
83'
М. Петрич
6'
С. Салихович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ! 2:1!
М. Петрич
Пас отдал
З. Роберто
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
П. Млапа
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Г. Качар
Желтая карточка
П. Млапа
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
Д. Яролим
Травма
И. Ворса
Желтая карточка
М. Комппер
ГОЛ! 1:1!
Х. Вестерманн
Пас отдал
М. Петрич
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
12
Зе Роберто
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
20
Гойко Качар
ПП
33
Младен Петрич
ЛФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
11
Джонатан Питройпа
РФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ПП
19
Демба Ба
ЛФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
4-3-3
33
Дробны
12
Зе Роберто
4
Матейсен
16
Вестерманн
55
Демель
15
Троховски
14
Яролим
20
Качар
33
Петрич
34
Герреро
11
Питройпа
3-1-3-3
34
Хаас
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
14
Густаво
0
Вайс
13
Руди
23
Салихович
26
Млапа
7
Обаси Огбуке
19
Ба
20
Качар
8
Ринкон
8
Ринкон
20
Качар
11
Питройпа
7
Сон
7
Сон
11
Питройпа
26
Млапа
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
26
Млапа
0
Вайс
11
Ибишевич
11
Ибишевич
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
7
Вукчевич
7
Вукчевич
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
12
Том Миккель
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
54162 из 57000 зрителей (95%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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