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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 22 сентября 2010
Гамбург
22.09.2010, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
27'
Э. Чупо-Мотинг
15'
Э. Джеко
71'
Графите
78'
Графите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Каленберг
Замена
А. Дежага
️️️️
Диего
ГОЛ! 1:3!
Графите
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Жозуэ
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Яролим
Замена
Э. Элиа
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 1:2!
Графите
ГОЛ! 1:1!
Э. Чупо-Мотинг
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
3-4-3
1
Рост
4
Матейсен
16
Вестерманн
55
Демель
7
Янсен
12
Зе Роберто
14
Яролим
11
Питройпа
9
ван Нистелрой
13
Чупо-Мотинг
33
Петрич
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
24
Кьер
15
Барцальи
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
7
Каленберг
10
Диего
23
Графите
10
Джеко
13
Чупо-Мотинг
11
Элиа
11
Элиа
13
Чупо-Мотинг
14
Яролим
15
Троховски
15
Троховски
14
Яролим
7
Жозуэ
39
Мадлунг
39
Мадлунг
7
Жозуэ
7
Каленберг
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Каленберг
10
Диего
21
Дежага
21
Дежага
10
Диего
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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