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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 11 декабря 2010
Гамбург
11.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 4
Завершен
Байер
48'
А. Видаль (АГ)
79'
Э. Элиа
29'
С. Сэм
60'
А. Видаль
65'
Р. Аугусто
77'
Р. Аугусто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
+1
Замена
Д. Швааб
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 2:4!
Э. Элиа
ГОЛ! 1:4!
Р. Аугусто
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Л. Бендер
️️️️
С. Сэм
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Аого
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Яролим
Замена
Э. Элиа
️️️️
З. Роберто
ГОЛ! 1:3!
Р. Аугусто
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 1:2!
А. Видаль
Желтая карточка
С. Сэм
Желтая карточка
Д. Яролим
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Видаль
Пас отдал
З. Роберто
Желтая карточка
К. Бенджамин
ГОЛ! 0:1!
С. Сэм
Пас отдал
Э. Дердийок
Желтая карточка
М. Кадлец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
55
Ги Демель
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
12
Зе Роберто
ЛП
15
Петр Троховски
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
14
Давид Яролим
ПП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛП
6
Симон Рольфес
(К)
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
55
Демель
20
Бенджамин
15
Троховски
12
Зе Роберто
11
Питройпа
14
Яролим
34
Герреро
9
ван Нистелрой
4-1-3-1-1
15
Адлер
8
Кастро
7
Райнарц
2
Фридрих
3
Кадлец
6
Рольфес
33
Сэм
23
Видаль
10
Барнетта
7
Аугусто
9
Дердийок
12
Зе Роберто
11
Элиа
11
Элиа
12
Зе Роберто
3
Аого
8
Ринкон
8
Ринкон
3
Аого
14
Яролим
7
Сон
7
Сон
14
Яролим
7
Аугусто
5
Швааб
5
Швааб
7
Аугусто
33
Сэм
8
Бендер
8
Бендер
33
Сэм
10
Барнетта
5
Балич
5
Балич
10
Барнетта
Остались в запасе
Гамбург
Байер
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Гамбург - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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