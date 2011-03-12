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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 12 марта 2011
Бавария
12.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
6 : 0
Завершен
Гамбург
38'
А. Роббен
48'
А. Роббен
54'
А. Роббен
62'
Ф. Рибери
79'
Т. Мюллер
83'
Х. Вестерманн (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
Х. Вестерманн
Желтая карточка
М. Клозе
ГОЛ! 5:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
Замена
Р. Теше
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
А. Оттль
️️️️
Л. Густаво
Замена
М. Янсен
️️️️
Э. Бен-Хатира
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 4:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Роббен
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
3-2-3-2
1
Крафт
32
Праньич
5
ван Бюйтен
21
Лам
31
Швайнштайгер
14
Густаво
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-4-2
1
Рост
8
Ринкон
20
Качар
16
Вестерманн
3
Аого
28
Бен-Хатира
12
Зе Роберто
14
Яролим
11
Элиа
34
Герреро
33
Петрич
14
Густаво
16
Оттль
16
Оттль
14
Густаво
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
27
Гомес
11
Клозе
11
Клозе
27
Гомес
28
Бен-Хатира
7
Янсен
7
Янсен
28
Бен-Хатира
34
Герреро
8
Теше
8
Теше
34
Герреро
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Том Миккель
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бавария - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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