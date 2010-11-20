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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 20 ноября 2010
Ганновер-96
20.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
31'
Л. Штиндль
59'
К. Шульц
90+1'
М. Ханке
40'
Х. Сон
54'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
+3
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Замена
А. Лала
️️️️
Д. Я Конан
+3
ГОЛ! 3:2!
М. Ханке
Пас отдал
Л. Штиндль
+1
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
П. Троховски
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
М. Петрич
Замена
М. Ханке
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
З. Роберто
ГОЛ! 2:2!
К. Шульц
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Питройпа
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Питройпа
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
8
Вилли Евсеев
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
19
Леннард Совах
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-3-1-2
25
Фромловиц
5
Эггиманн
2
Погатец
19
Шульц
23
Шахед
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
1-1-5-1-2
33
Дробны
16
Вестерманн
17
Бешич
11
Питройпа
14
Яролим
8
Ринкон
12
Зе Роберто
15
Троховски
7
Сон
34
Герреро
33
Петрич
11
Конан
68
Лала
68
Лала
11
Конан
13
Шлаудрафф
9
Ханке
9
Ханке
13
Шлаудрафф
33
Петрич
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
33
Петрич
34
Герреро
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
34
Герреро
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
8
Вилли Евсеев
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
12
Том Миккель
ВР
19
Леннард Совах
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
19
Леннард Совах
ЛЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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