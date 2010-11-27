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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 27 ноября 2010
Гамбург
27.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Штутгарт
7'
П. Троховски
30'
Д. Питройпа
38'
М. Петрич
64'
Р. ван Нистелрой
10'
Ч. Марика
49'
К. Гентнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Яролим
Замена
З. Кузманович
️️️️
К. Треш
Желтая карточка
М. Петрич
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Т. Торун
Замена
П. Функ
️️️️
Ф. Дежен
Желтая карточка
С. Ульрайх
ГОЛ! 4:2!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
М. Петрич
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Д. Яролим
ГОЛ! 3:2!
К. Гентнер
Замена
М. Харник
️️️️
К. Молинаро
ГОЛ! 3:1!
М. Петрич
Пас отдал
Т. Торун
ГОЛ! 2:1!
Д. Питройпа
Пас отдал
Д. Яролим
17'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
16'
Вторая желтая
Ч. Марика
15'
Желтая карточка
Ч. Марика
10'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Марика
Пас отдал
А. Бока
ГОЛ! 1:0!
П. Троховски
Пас отдал
Т. Торун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
12
Зе Роберто
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
55
Ги Демель
ЦЗ
8
Роберт Теше
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-2-3-1
1
Рост
12
Зе Роберто
16
Вестерманн
55
Демель
8
Теше
14
Яролим
15
Троховски
7
Сон
11
Питройпа
8
Торун
33
Петрич
4-4-2
26
Ульрайх
4
Дежен
5
Нидермайер
15
Дельпьер
3
Молинаро
10
Гебхарт
28
Треш
4
Гентнер
15
Бока
19
Марика
18
Какау
14
Яролим
8
Ринкон
8
Ринкон
14
Яролим
8
Торун
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
8
Торун
7
Сон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
7
Сон
4
Дежен
13
Функ
13
Функ
4
Дежен
28
Треш
8
Кузманович
8
Кузманович
28
Треш
3
Молинаро
22
Харник
22
Харник
3
Молинаро
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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