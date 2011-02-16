Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Санкт-Паули
Гамбург - Санкт-Паули: обзор матча 16 февраля 2011
Гамбург
16.02.2011, среда, 20:45
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Паули
59'
Д. Асамоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Санкт-Паули
Желтая карточка
Г. Демель
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Желтая карточка
Д. Даубе
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Болл
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
Д. Даубе
️️️️
Д. Асамоа
ГОЛ! 0:1!
Д. Асамоа
Пас отдал
Ф. Болл
Замена
М. Эбберс
️️️️
Ч. Таки
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
З. Роберто
Желтая карточка
Д. Яролим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
4-4-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
16
Вестерманн
55
Демель
7
Янсен
14
Яролим
12
Зе Роберто
28
Бен-Хатира
9
ван Нистелрой
33
Петрич
4-3-1-2
19
Пликетт
16
Торандт
3
Самбрано
26
Гюнеш
2
Фольц
31
Бартельс
17
Болл
33
Леманн
10
Таки
10
Крузе
18
Асамоа
7
Янсен
11
Элиа
11
Элиа
7
Янсен
9
ван Нистелрой
11
Питройпа
11
Питройпа
9
ван Нистелрой
28
Бен-Хатира
34
Герреро
34
Герреро
28
Бен-Хатира
18
Асамоа
7
Даубе
7
Даубе
18
Асамоа
17
Болл
8
Брунс
8
Брунс
17
Болл
10
Таки
9
Эбберс
9
Эбберс
10
Таки
Остались в запасе
Гамбург
Санкт-Паули
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Остались в запасе
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Гамбург - Санкт-Паули
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Санкт-Паули
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+