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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 19 марта 2011
Гамбург
19.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
6 : 2
Завершен
Кельн
12'
М. Петрич
32'
Э. Бен-Хатира
38'
М. Петрич
43'
М. Петрич
52'
Г. Качар
58'
З. Роберто (П)
50'
М. Яяло
62'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
Замена
Т. Торун
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Новакович
Замена
Т. Макино
️️️️
Пети
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 6:2!
Л. Подольски
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Бен-Хатира
ГОЛ с пенальти! 6:1!
З. Роберто
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
М. Ланиг
ГОЛ! 5:1!
Г. Качар
Пас отдал
Э. Элиа
ГОЛ! 4:1!
М. Яяло
Пас отдал
А. Чихи
ГОЛ! 4:0!
М. Петрич
Пас отдал
Э. Элиа
Замена
А. Чихи
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 3:0!
М. Петрич
Пас отдал
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 2:0!
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 1:0!
М. Петрич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
34
Адиль Чихи
ПП
4-4-2
1
Рост
3
Аого
2
Дикмайер
16
Вестерманн
4
Матейсен
20
Качар
12
Зе Роберто
11
Элиа
28
Бен-Хатира
9
ван Нистелрой
33
Петрич
3-5-1-1
1
Ренсинг
2
Бречко
0
Мохамад
4
Айхнер
18
Яяло
13
Ланиг
8
Пети
17
Пеццони
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
2
Дикмайер
55
Демель
55
Демель
2
Дикмайер
28
Бен-Хатира
7
Сон
7
Сон
28
Бен-Хатира
9
ван Нистелрой
8
Торун
8
Торун
9
ван Нистелрой
8
Пети
18
Макино
18
Макино
8
Пети
18
Новакович
17
Клеменс
17
Клеменс
18
Новакович
21
Пешко
34
Чихи
34
Чихи
21
Пешко
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Гамбург - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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