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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кайзерслаутерн
Гамбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 02 октября 2010
Гамбург
02.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
71'
Г. Качар
86'
Э. Чупо-Мотинг
5'
С. Лакич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кайзерслаутерн
Замена
И. Мицански
️️️️
О. Кирх
Замена
К. Бенджамин
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Э. Хоффер
️️️️
И. Билек
ГОЛ! 2:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Д. Питройпа
Замена
П. Троховски
️️️️
Э. Элиа
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Вальх
ГОЛ! 1:1!
Г. Качар
Пас отдал
З. Роберто
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Яролим
12'
Желтая карточка
С. Лакич
Желтая карточка
Й. Матейсен
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Лакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
12
Зе Роберто
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛВ
14
Давид Яролим
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
(К)
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
20
Иржи Билек
ОП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Оливер Кирх
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Рост
12
Зе Роберто
4
Матейсен
16
Вестерманн
8
Ринкон
14
Яролим
8
Теше
11
Элиа
11
Питройпа
9
ван Нистелрой
13
Чупо-Мотинг
4-1-4-1
21
Зиппель
23
Дик
20
Родней
25
Амедик
18
Йессен
20
Билек
33
Вальх
8
Тифферт
21
Кирх
16
Иличевич
29
Лакич
11
Питройпа
20
Бенджамин
20
Бенджамин
11
Питройпа
14
Яролим
20
Качар
20
Качар
14
Яролим
11
Элиа
15
Троховски
15
Троховски
11
Элиа
33
Вальх
30
Моравек
30
Моравек
33
Вальх
21
Кирх
19
Мицански
19
Мицански
21
Кирх
20
Билек
27
Хоффер
27
Хоффер
20
Билек
Остались в запасе
Гамбург
Кайзерслаутерн
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Армин Фех
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Гамбург - Кайзерслаутерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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