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Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 15 января 2011
Шальке-04
15.01.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
55'
Р. ван Нистелрой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
Желтая карточка
Л. Шмитц
+1
+1
Замена
П. Троховски
️️️️
Э. Элиа
Замена
Р. Теше
️️️️
Д. Питройпа
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Эду
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Мориц
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Г. Демель
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ПЗ
16
Эду
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЛП
14
Давид Яролим
ОП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
4-4-2
1
Нойер
26
Шмитц
5
Хеведес
21
Метцельдер
32
Матип
16
Эду
11
Ракитич
18
Мориц
8
Фарфан
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-1-3-2
1
Рост
55
Демель
20
Качар
16
Вестерманн
3
Аого
14
Яролим
11
Питройпа
12
Зе Роберто
11
Элиа
9
ван Нистелрой
28
Бен-Хатира
18
Мориц
24
Пандер
24
Пандер
18
Мориц
16
Эду
14
Хурадо
14
Хурадо
16
Эду
11
Питройпа
8
Теше
8
Теше
11
Питройпа
11
Элиа
15
Троховски
15
Троховски
11
Элиа
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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