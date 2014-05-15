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Григорий Гузь
Статистика
Григорий Гузь - статистика
Завершил карьеру
5 января 1985 (41)
#22 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
28
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Нефтехимик
5 : 1
15.05.2014
Ангушт
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
11.05.2014
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ангушт
0 : 1
05.05.2014
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ангушт
0 : 2
25.04.2014
Шинник
1' - 90'
9'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
5 : 0
20.04.2014
Ангушт
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ангушт
0 : 1
14.04.2014
СКА-Хабаровск
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
4 : 1
09.04.2014
Ангушт
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ангушт
2 : 2
04.04.2014
Cибирь
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4 : 0
30.03.2014
Ангушт
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ангушт
0 : 0
23.03.2014
Мордовия
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ангушт
0 : 2
16.03.2014
Торпедо
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Арсенал
3 : 0
09.03.2014
Ангушт
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
3 : 0
23.11.2013
Ангушт
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ангушт
1 : 1
17.11.2013
Салют
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ангушт
1 : 2
03.11.2013
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1 : 2
18.10.2013
Спартак-Нальчик
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Уфа
2 : 1
13.10.2013
Ангушт
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2 : 1
07.10.2013
Химик
74' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
4 : 2
01.10.2013
Ангушт
71' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ангушт
0 : 1
22.09.2013
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
16.09.2013
Ангушт
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ангушт
1 : 2
10.09.2013
Енисей
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
1 : 1
05.09.2013
Ангушт
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2 : 0
28.08.2013
Сочи
34' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Мордовия
3 : 0
23.08.2013
Ангушт
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ангушт
1 : 3
18.08.2013
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо
4 : 2
12.08.2013
Ангушт
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Салют
3 : 0
02.08.2013
Ангушт
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ангушт
0 : 2
28.07.2013
Луч
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1 : 0
23.07.2013
Ангушт
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Ангушт
1 : 1
07.07.2013
Нефтехимик
1' - 70'
33'
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