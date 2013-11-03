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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Балтика
Ангушт - Балтика: обзор матча 03 ноября 2013
Ангушт
03.11.2013, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
43'
М. Гугуев (П)
28'
М. Вотинов
90'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Балтика
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сысуев
Замена
Д. Маляка
️️️️
М. Гугуев
89'
88'
Замена
А. Сальников
️️️️
А. Зюзинс
81'
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Минченков
Замена
И. Газдиев
️️️️
С. Гаракоев
77'
Замена
А. Курачинов
️️️️
М. Сорочкин
74'
71'
Замена
А. Минченков
️️️️
М. Плопа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гугуев
43'
35'
Пенальти не реализован!
М. Скавыш
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-1-3-2
71
Бучнев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
29
Мищенко
33
Дышеков
14
Каркаев
10
Ахильгов
33
Гаракоев
9
Гугуев
21
Сорочкин
3-2-2-3
1
Колинько
81
Зимулька
23
Васильев
3
Плопа
89
Стоцкий
4
Рытов
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
33
Гаракоев
27
Газдиев
27
Газдиев
33
Гаракоев
21
Сорочкин
9
Курачинов
9
Курачинов
21
Сорочкин
9
Гугуев
15
Маляка
15
Маляка
9
Гугуев
17
Зюзинс
47
Сальников
47
Сальников
17
Зюзинс
Минченков
55
Крючков
55
Крючков
Минченков
3
Плопа
10
Минченков
10
Минченков
3
Плопа
Остались в запасе
Ангушт
Балтика
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
10
Владислав Сысуев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Ангушт - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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